Fed üyesinden faiz indirimi açıklaması

Londra'da yaptığı konuşmada Waller, enflasyonun hızlanması konusunda endişeli olmadığını vurgulayarak odak noktasının iş piyasası olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Waller, "Dört ila altı hafta önce hala işe alım yok, işten çıkarma yok modundaydık. Şimdi yöneticiler işten çıkarmaları konuşmaya, planlamaya başladı. Aylardır süren zayıflamanın ardından, bu hafta açıklanacak Eylül istihdam raporunun veya önümüzdeki haftalarda gelecek diğer verilerin bir indirim yapılması gerektiği görüşümü değiştirmesi pek olası değil" ifadesini kullandı.

Waller'a göre bu durum yapay zeka ile ilgili olabileceği gibi başka nedenlerden de kaynaklanabilir. Waller, tüketici güvenindeki düşüş ve hanehalkı üzerindeki mali baskıların ekonomik yavaşlamayı işaret ettiğini belirterek, Aralık ayında yapılacak indirimin iş gücü piyasasındaki zayıflamaya karşı "ek sigorta" sağlayacağını ifade etti.