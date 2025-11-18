Canlı Borsa
Fed üyesinden faiz indirimi açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, ABD iş piyasasına ilişkin endişeleri nedeniyle Aralık ayında faiz indirimi yapılmasının doğru bir karar olacağını belirtti.

18.11.2025
Londra'da yaptığı konuşmada Waller, enflasyonun hızlanması konusunda endişeli olmadığını vurgulayarak odak noktasının iş piyasası olduğunu söyledi.

Waller, "Dört ila altı hafta önce hala işe alım yok, işten çıkarma yok modundaydık. Şimdi yöneticiler işten çıkarmaları konuşmaya, planlamaya başladı. Aylardır süren zayıflamanın ardından, bu hafta açıklanacak Eylül istihdam raporunun veya önümüzdeki haftalarda gelecek diğer verilerin bir indirim yapılması gerektiği görüşümü değiştirmesi pek olası değil" ifadesini kullandı.

Waller'a göre bu durum yapay zeka ile ilgili olabileceği gibi başka nedenlerden de kaynaklanabilir. Waller, tüketici güvenindeki düşüş ve hanehalkı üzerindeki mali baskıların ekonomik yavaşlamayı işaret ettiğini belirterek, Aralık ayında yapılacak indirimin iş gücü piyasasındaki zayıflamaya karşı "ek sigorta" sağlayacağını ifade etti.

