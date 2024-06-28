'Fed ve ECB eylül ayında faizi düşürebilir'

Sheets, CNBC'ye yaptığı açıklamada, ABD ve Avrupa'daki son tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve iş gücü piyasası verileri ışığında bankanın çifte kesinti olasılığı konusunda yükselişe geçtiğini söyledi.

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Sheets, "Hem Fed hem de ECB'nin Eylül ayında faiz indirimine gideceği konusunda daha iyimseriz. Bu merkez bankalarının önceden taahhütte bulunmak istememeleri anlaşılabilir bir durum. Enflasyon riskleri konusunda aşırı rehavete kapılmış görünmek istemiyorlar. Ancak ECB'nin Eylül ayına kadar göreceği verilerin enflasyonun ılımlı seyretmeye devam ettiğini göstereceğini düşünüyoruz. Fed için de enflasyonun düşmeye devam ettiğini düşünüyorum" dedi.