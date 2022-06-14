'Fed yatırımcıları şaşırtabilir'

"Cuma günü açıklanan güçlü TÜFE verisi getirilerde hızlı bir yükselişi getirdi ve kripto paralarda satış görülmesi ile birlikte yatırımcı güveni üzerinde baskı yarattı" diye konuşan Kolanovic, "Bununla birlikte biz faiz piyasasında fiyatlamanın çok ileri gittiğine ve Fed'in şu anda fiyatlanana göre güvercin şekilde şaşırtacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kolanovic ve ekibi, Fed'in yarın sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizi 50 baz puan artırmasını bekliyor. Ancak JP Morgan'ın ABD Baş Ekonomisti Michael Ferrol, Fed'in 75 baz puan artırım yapacağı görüşünde.