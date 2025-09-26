Fed yetkilisinden faiz açıklaması

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan yaptığı açıklamada, merkez bankasının onlarca yıldır sürdürdüğü federal fon faiz oranını hedefleme uygulamasından vazgeçmesi ve bunun yerine günümüz piyasa yapısında daha aktif ve güvenilir bir kısa vadeli faiz oranı olan üçlü genel teminat faiz oranını (TGCR) hedeflemeye başlaması gerektiğini söyledi.

Richmond Fed'de yaptığı konuşmada Logan, bir zamanlar para politikasının uygulanmasında merkezi bir rol oynayan federal fon piyasasının, geçmiş krizler sırasında yıllarca süren bol miktarda rezerv enjeksiyonu nedeniyle çok zayıf ve kırılgan hale geldiğini savundu.

Logan, "FOMC'nin farklı bir kısa vadeli faiz oranını hedeflemeye hazırlanma zamanı geldi" diyerek TGCR'yi politika araçlarını modernize etmek için "en iyi seçenek" olarak nitelendirdi.

Logan'a göre, teminatlı repo piyasasındaki oranları yansıtan TGCR, daha derin likidite ve halihazırda uygulanan politika araçlarına daha iyi tepki verme imkanı sunuyor. Logan, bu değişikliğin teknik nitelikte olacağını ve Fed'in genel politika duruşunu değiştirmeyeceğini vurguladı.