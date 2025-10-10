Fed yetkilisinden faiz açıklaması

Milliyet App
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, geçen ayki faiz indirim kararının arkasında iş gücü piyasasındaki yumuşama ve enflasyondaki rahatlama olduğunu belirtti.

10.10.2025 - 15:38 |
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, geçen ayki faiz indirim kararının arkasında iş gücü piyasasındaki yumuşama ve enflasyondaki rahatlama olduğunu belirterek, Fed'in önümüzdeki dönemde daha fazla faiz indirimi olasılığının sinyalini verdiğini söyledi.

Daly, "Ekonomi biraz yavaşlıyor. Tüketiciler sahip olabilecekleri tüm fazla tasarrufları tüketiyor ve daha yüksek bir fiyat seviyesiyle başa çıkıyorlar. Ayrıca kısıtlayıcı bir para politikamız var" dedi.

"Artık, riski yönetmezsek iş gücü piyasasındaki yumuşamanın daha endişe verici görünebileceği bir noktadayız" ifadelerini kullanan Daly, Eylül ayındaki faiz indirimine rağmen para politikasının "ılımlı derecede kısıtlayıcı" olduğunu ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti.

Daly, "Yaptığımız faiz indirimi, enflasyon hedefimizi ve istihdam hedefimizi daha mükemmel bir dengeye taşırken risk yönetimini sağlamak amacıyla yapılan indirimlerdi" diye konuştu.

