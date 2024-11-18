Fed yetkilisinden faiz indirimi beklentisi

Bloomberg TV'ye konuşan Goolsbee, "Enflasyon merkez bankasının %2'lik hedefine doğru düşmeye devam ettiği sürece, faiz oranları önümüzdeki 12-18 ay içinde "çok" daha düşük olacak" dedi.

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Ancak Goolsbee, Fed Başkanı Jerome Powell'a katılarak politika yapıcıların borçlanma maliyetlerini düşürmek için acele etmediklerini belirtti. Chicago Fed Başkanı, nötr oranın nerede olduğu konusundaki belirsizlik nedeniyle faiz indirimlerini bir noktada yavaşlatmanın mantıklı olduğunu söyledi. "Eğer nötr oranın ne olduğu konusunda bir anlaşmazlık varsa, bir noktada oraya ne kadar hızlı ulaştığımızı yavaşlatmaya başlamak mantıklı olacaktır" dedi.

Goolsbee, faiz oranlarının kısıtlayıcı olmaya devam ettiğini, bu nedenle borçlanma maliyetlerini daha nötr bir seviyeye düşürmek için hala yer olduğunu da sözlerine ekledi.