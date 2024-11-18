Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaFed yetkilisinden faiz indirimi beklentisi
HaberlerUzmanparaFed yetkilisinden faiz indirimi beklentisi

Fed yetkilisinden faiz indirimi beklentisi

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, politika yapıcılarının Eylül ayında öngördüğü gibi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini bu yıl çeyrek puan, gelecek yıl ise tam bir puan daha düşüreceğini düşündüğünü bildirdi.

18.11.2024 - 09:26 | | Foreks Haber
Fed yetkilisinden faiz indirimi beklentisi

Bloomberg TV'ye konuşan Goolsbee, "Enflasyon merkez bankasının %2'lik hedefine doğru düşmeye devam ettiği sürece, faiz oranları önümüzdeki 12-18 ay içinde "çok" daha düşük olacak" dedi.

Haberin Devamı

Ancak Goolsbee, Fed Başkanı Jerome Powell'a katılarak politika yapıcıların borçlanma maliyetlerini düşürmek için acele etmediklerini belirtti. Chicago Fed Başkanı, nötr oranın nerede olduğu konusundaki belirsizlik nedeniyle faiz indirimlerini bir noktada yavaşlatmanın mantıklı olduğunu söyledi. "Eğer nötr oranın ne olduğu konusunda bir anlaşmazlık varsa, bir noktada oraya ne kadar hızlı ulaştığımızı yavaşlatmaya başlamak mantıklı olacaktır" dedi.

Goolsbee, faiz oranlarının kısıtlayıcı olmaya devam ettiğini, bu nedenle borçlanma maliyetlerini daha nötr bir seviyeye düşürmek için hala yer olduğunu da sözlerine ekledi.

“Vergi tahsilat oranında en düşük olan ülkeler arasındayız”

“Vergi tahsilat oranında en düşük olan ülkeler arasındayız”

Ayşe Betil’den sanat dünyasına yeni bir imza: “Senden Sonra”

Ayşe Betil’den sanat dünyasına yeni bir imza: “Senden Sonra”