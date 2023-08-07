Fed yetkilisinden faiz indirimi öngörüsü

The New York Times'a röportaj veren Williams, "Sorunun tam olarak zamanlama ya da başka şeyler olduğunu düşünmüyorum. Hatta enflasyon düşüyorsa, büyümekte olan bir ekonomiye uygun para politikası duruşunu sürdürmek ve enflasyonun yüzde 2 seviyelerine doğru ilerlemesi için önümüzdeki yıl nominal faiz oranlarının buna uygun olarak düşürülmesi doğal olacaktır" dedi.

New York Fed Başkanı eylül toplantısı ile ilgili yaptığı değerlendirmede bugün ile toplantı arasında çok fazla veri geleceğini bunları analiz ederek doğru kararı vermeleri gerektiğini belirtti. Williams, "Gelecekteki bir toplantıda ne yapmamız gerektiğine dair herhangi bir tercihim yok" diye konuştu.

Williams para politikasının iyi bir yerde olduğunu düşündüğünü, kesinlikle sıkılaştırıcı olduğunu belirterek verilerin izlenmesi gerektiğine işaret etti.

Williams gelecek yıl işsizlik oranının yüzde 4'ün üzerine çıkacağını tahmin etti.