Fed'den 175 baz puan faiz artışı bekleniyor

CME FedWatch'a göre Fed'in eylül sonuna kadar yapılacak 3 toplantıda faizi 175 baz puan artırması bekleniyor. Bu, en azından bir toplantıda 75 baz puanlık artırım anlamına geliyor.

FedWatch'a göre 15 Haziran toplantısında 50 baz puan artırım beklentisi yüzde 71,3, 75 baz puan artırım beklentisi ise yüzde 28,7 oldu.

27 Temmuz toplantısında 50 baz puan faiz artırım olasılığı yüzde 32,3, 75 baz puan artırım olasılığı yüzde 52,3 seviyesinde.

21 Eylül toplantısında politika faizinin yüzde 2,50-2,75 ve üzerine ulaşma beklentisi yüzde 76,7 olarak öne çıkıyor.