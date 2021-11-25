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Fed'den 3 faiz artışı bekleniyor

Goldman Sachs stratejistleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarının azaltılmasına hız vermesini ve 2022 yılı sonuna kadar 3 faiz artırımı yapmasını bekliyor.

25.11.2021 - 15:43 |
Fed'den 3 faiz artışı bekleniyor

Stratejistler bugün yayımladıkları yatırımcı notunda, Fed'in varlık alımlarının azaltılmasına ocak ayında hız vermesini ve aylık 15 milyar dolar olarak açıklanmış olan varlık alımlarında azaltım miktarının ocak ayı ile birlikte 30 milyar dolara çıkartılmasını beklediklerini ortaya koydular. Goldman Sachs, Fed'in varlık alımlarını mart ayı ortasında tamamen sona erdireceğini de öngördü.

Fed'in faiz oranlarını artırmak için ise haziran ayına kadar bekleyeceğini savunan Goldman Sachs stratejistleri, 2022'nin geri kalan bölümünde Fed'den 3 faiz artırımı beklediklerini de vurguladılar.

Fed'in 2-3 Kasım tarihlerinde yaptığı FOMC toplantısı sonrasında birçok yatırım bankası Fed'den 2022'de 3 faiz artırımı beklediklerini ortaya koymuşlardı. Goldman Sachs da ilk faiz artırımı için beklentisini Temmuz 2022 olarak işaret etmişti.

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