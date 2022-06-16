Fed'den 50 baz puan faiz artırımı bekliyor

Fed'in haziran ayında 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğini öngören ilk büyük banka olan Barclays, Fed Başkanı Jerome Powell temmuz ayında 75 baz puanlık bir artırımın olabileceğini ifade etse de 50 baz puanlık bir artırım beklediklerini bildirdi.

Barclays ekonomistleri dün gece yayınladıkları yatırımcı notunda "Fed'in 27 Temmuz toplantısında 50 baz puanlık artırıma geri dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Ekonomistler tüketim ve ABD konut piyasasının yavaşlamakta olduğuna dair işaretlere dikkat çekti.