Fed'den 50 baz puanlık faiz artırımları bekleniyor

Goldman Sachs ekonomistleri tarafından yapılan açıklamada "Fed Başkanı'nın gelecek 2 toplantıda 50 baz puanlık artırımların masada olacağı sözlerini güçlü bir sinyal olarak gördük. Halihazırda haziran ayında 50 baz puanlık artırım bekliyorduk ve temmuz toplantısı için beklentimizi de 50 baz puan artırım olarak revize ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca ekonomistler eylül ayında ise 25 baz puanlık bir artırım olacağını öngördü.

Ekonomistler "Eylül ayında dördüncü bir 50 baz puanlık artırım olası ancak biz FOMC'nin ek veriler görülene kadar 25 baz puan artırıma geri döneceğini tahmin ediyoruz" dedi.