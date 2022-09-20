Fed'den 75 baz puan faiz artırımı bekleniyor

Fed'in bu toplantıda 100 baz puanlık bir artırıma gitmesinin muhtemel olmadığını savunan ABN Amro, FOMC kararı ile birlikte açıklanacak tahminlerde de üyelerin büyüme öngörülerini düşürmelerini, enflasyon ve faiz projeksiyonlarını yükseltmelerini beklediklerini vurguladı.

ABN Amro, FOMC üyelerinin Fed faizi için tahminlerinin üst bandını yüzde 4'ten yüzde 4,5'e çıkaracaklarını öngörürken, projeksiyonların para politikasının 2023 ve 2024 yıllarında da sınırlayıcı olmaya devam edeceğine işaret etmelerini beklediklerini de belirtti.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) ise perşembe günü yapılacak Para Politikası Komitesi toplantısında faizi genel piyasa beklentisine paralel olarak 50 baz puan artıracağını ve yüzde 2,25'e çıkaracağını tahmin eden ABN Amro, piyasanın 75 baz puanlık bir artırıma yüzde 60 olasılık verdiğini de hatırlattı.

ABN Amro raporunda "Piyasa son bir yıldır BoE'nin faiz artırımları için yüksek tahminlerde bulunuyor. Ancak biz BoE'nin 50 baz puanlık artırım patikasından ayrılmayacağını öngörüyoruz" dedi.