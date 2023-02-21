Fed'den 75 baz puan faiz artırımı bekliyor

Goldman Sachs Baş Ekonomisti Jan Hatzius'a göre Fed mart, mayıs ve haziran toplantılarında faizi 25'er baz puan olmak üzere toplam 75 baz puan artırabilir.

Hatzius yaptığı değerlendirmede "Son rakamlar büyüme tarafından beklenenden daha güçlü. Bunun yanı sıra ocak ayı için bazı daha yüksek enflasyon rakamları gördük. Bu çerçevede 75 baz puan daha faiz artırımı olacağını ve 2024 yılına kadar faiz indirimi olmayacağını düşünüyoruz" dedi.