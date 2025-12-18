Canlı Borsa
Fed'den bankalara yol haritası

ABD Merkez Bankası (Fed), geleneksel finansmanın kapsamına yeni iş birliklerini dahil etmeye yönelik bir adım daha atarak, bankaları "belirli yenilikçi faaliyetlerde" bulunmaya teşvik eden bir kılavuz yayımladı.

18.12.2025 - 09:35 | | Foreks Haber
Fed, geleneksel finansmanın kapsamına yeni iş birliklerini dahil etmeye yönelik bir adım daha atarak, bankaları "belirli yenilikçi faaliyetlerde" bulunmaya teşvik eden bir kılavuz yayımladı.

Denetimden sorumlu Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman yaptığı açıklamada, "Sorumlu, yenilikçi ürün ve hizmetler için bir yol oluşturarak, Kurul, bankacılık sektörünün güvenli ve sağlam kalırken aynı zamanda modern, verimli ve etkili olmasını sağlamaya yardımcı oluyor" dedi.

