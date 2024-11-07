'Fed'den beklenen faiz indirimi son olabilir'

Tahvil yatırımcıları son birkaç haftadır Donald Trump'ın zaferini öngörüyordu ve 10 yıllık Hazine tahvil getirileri başkanlık seçimlerinden sonra artmaya devam etti.

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Tahvil getirilerinin son birkaç hafta içinde 80 baz puanın üzerinde yükseldiklerini söyleyen Navellier, “En sevdiğim ekonomist Ed Yardeni şimdi Fed'e ‘duraklama’ çağrısı yapıyor, bu nedenle Perşembe günkü Federal Açık Piyasa Komitesi açıklaması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı yakından incelenecek” dedi.