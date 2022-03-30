Fed'den bu yıl 6 faiz artırımı bekleniyor

Philadelphia Fed Başkanı Harker enflasyon görünümünde iyileşme sağlanamaması halinde daha büyük faiz artırımına açık olduğunu da vurguladı.

Harker, "Yılın geri kalanında yapılacak Fed toplantısında çeyrek puanlık faiz artırımı benim model tahminim. Ancak bize daha fazla faiz artırımı yapmamızı işaret ederse buna da açığım" diye konuştu.

Çin'de yaşanan gelişmelere işaret eden Harker, tedarik zincirlerinde kırılmaya yol açması halinde 50 baz puanlık bir faiz artırımının olası hale geleceğini de ifade etti.

Harker konuşmasında Fed'in bilançosunu daraltmaya başlamasının para politikası sıkılaştırmasında 2 kez 25'er baz puanlık faiz artırımı ile aynı etkiyi yapacağını da savundu. Fed'in bilançosunu daraltmaya bir an önce başlamasını isteyen Harker, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bilançonun ne kadar daraltılacağına henüz karar vermediğini de vurguladı.