Geri Dön
UzmanparaFed'den bu yıl 6 faiz artırımı bekleniyor
HaberlerUzmanpara Haberleri Fed'den bu yıl 6 faiz artırımı bekleniyor

Fed'den bu yıl 6 faiz artırımı bekleniyor

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl 6 kez 25'er baz puanlık faiz artırımı yapmasını beklediğini söyledi.

30.03.2022 - 09:28 |
Fed'den bu yıl 6 faiz artırımı bekleniyor

Philadelphia Fed Başkanı Harker enflasyon görünümünde iyileşme sağlanamaması halinde daha büyük faiz artırımına açık olduğunu da vurguladı.

Harker, "Yılın geri kalanında yapılacak Fed toplantısında çeyrek puanlık faiz artırımı benim model tahminim. Ancak bize daha fazla faiz artırımı yapmamızı işaret ederse buna da açığım" diye konuştu.

Çin'de yaşanan gelişmelere işaret eden Harker, tedarik zincirlerinde kırılmaya yol açması halinde 50 baz puanlık bir faiz artırımının olası hale geleceğini de ifade etti.

Harker konuşmasında Fed'in bilançosunu daraltmaya başlamasının para politikası sıkılaştırmasında 2 kez 25'er baz puanlık faiz artırımı ile aynı etkiyi yapacağını da savundu. Fed'in bilançosunu daraltmaya bir an önce başlamasını isteyen Harker, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bilançonun ne kadar daraltılacağına henüz karar vermediğini de vurguladı.

    Edirne'deki aile katliamında şok detaylar
    Heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte KIZILELMA'nın vurucu gücü
    Tecrit korkusu: Marketlere akın ettiler, raflar bomboş kaldı!
    Atina'nın Türkiye'yi devre dışı bırakma hamlesi!
    Bakanlıktan yatırım fırsatı! Fiyatı 127 bin TL'den başlıyor
    İşte Rusların Ölüler Şehri! Giden canlı dönemedi
    Ukraynalı genç kadın dehşeti anlattı! Roman çıkaracaktı, hayatı roman oldu
    Beş yıldır sevgili zannediyorlar! 'Benim kısmetimi kapattı'
    İtalyan basını topa tuttu! 'Hayal kırıklığı, tökezledi'
    Görücüye çıkan TOGG'a yoğun ilgi!
    Mohamed Salah hayatını şokunu yaşadı
    2 gün 2 gece aşiret düğünü! Takılan takılar dudak uçuklattı
    'Üç Kız Kardeş'te dengeler değişiyor! 'Mine şimdi bittin sen'
    Öksüz bir çocuktan milyarder enerji devine! Abramoviç: Putin'i karşısına alan oligark
    Aşk üçgeni çıktı! Mektuptaki aile sırrı Instagram'ı sallıyor
    Edirne'deki aile katliamında şok detaylar
    Edirne'deki aile katliamında şok detaylar
    Heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte KIZILELMA'nın vurucu gücü
    Heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte KIZILELMA'nın vurucu gücü
    Tecrit korkusu: Marketlere akın ettiler, raflar bomboş kaldı!
    Tecrit korkusu: Marketlere akın ettiler, raflar bomboş kaldı!
    Atina'nın Türkiye'yi devre dışı bırakma hamlesi!
    Atina'nın Türkiye'yi devre dışı bırakma hamlesi!
    Bakanlıktan yatırım fırsatı! Fiyatı 127 bin TL'den başlıyor
    Bakanlıktan yatırım fırsatı! Fiyatı 127 bin TL'den başlıyor
    İşte Rusların Ölüler Şehri! Giden canlı dönemedi
    İşte Rusların Ölüler Şehri! Giden canlı dönemedi
    Ukraynalı genç kadın dehşeti anlattı! Roman çıkaracaktı, hayatı roman oldu
    Ukraynalı genç kadın dehşeti anlattı! Roman çıkaracaktı, hayatı roman oldu
    Beş yıldır sevgili zannediyorlar! 'Benim kısmetimi kapattı'
    Beş yıldır sevgili zannediyorlar! 'Benim kısmetimi kapattı'
    İtalyan basını topa tuttu! 'Hayal kırıklığı, tökezledi'
    İtalyan basını topa tuttu! 'Hayal kırıklığı, tökezledi'
    Görücüye çıkan TOGG'a yoğun ilgi!
    Görücüye çıkan TOGG'a yoğun ilgi!
    Mohamed Salah hayatını şokunu yaşadı
    Mohamed Salah hayatını şokunu yaşadı
    2 gün 2 gece aşiret düğünü! Takılan takılar dudak uçuklattı
    2 gün 2 gece aşiret düğünü! Takılan takılar dudak uçuklattı
    'Üç Kız Kardeş'te dengeler değişiyor! 'Mine şimdi bittin sen'
    'Üç Kız Kardeş'te dengeler değişiyor! 'Mine şimdi bittin sen'
    Öksüz bir çocuktan milyarder enerji devine! Abramoviç: Putin'i karşısına alan oligark
    Öksüz bir çocuktan milyarder enerji devine! Abramoviç: Putin'i karşısına alan oligark
    Aşk üçgeni çıktı! Mektuptaki aile sırrı Instagram'ı sallıyor
    Aşk üçgeni çıktı! Mektuptaki aile sırrı Instagram'ı sallıyor