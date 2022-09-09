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Fed'den faiz artırımı beklentileri yükseldi

Nomura Holdings, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar yapacağını öngördüğü faiz artırımlarına yönelik beklentilerini yükseltti.

09.09.2022 - 10:13 |
Fed'den faiz artırımı beklentileri yükseldi

Fed'in 20-21 Eylül'de yapılacak FOMC toplantısında faizi 75 baz puan artıracağını tahmin ettiğini belirten Aichi Amemiya liderliğindeki Nomura ekonomistleri kasım ayında 50 baz puanlık bir artırım daha yapılacağını öngördüklerini duyurdu.

Nomura ekonomistleri daha önce eylül ayında 50 ve kasım ayında 25 baz puanlık faiz artırımlarının yapılacağını tahmin ediyordu.

Amemiya öncülüğünde hazırlanan araştırma raporunda "FOMC katılımcılarından son haftalarda gelen açıklamalar hedefin üzerinde olan enflasyonun güçlü şekilde düzeltilmesi için faiz oranlarının daha hızlı ve yüksek seviyeye çıkarılmasında büyük bir aciliyet olduğuna işaret ediyor" denildi.

Ekonomistler Fed'den aralık ve şubat ayında 25'er baz puanlık iki faiz artırımı beklentisini sürdürdü.

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