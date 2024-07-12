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UzmanparaFed'den faiz indirimi beklentisini eylüle çekti
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Fed'den faiz indirimi beklentisini eylüle çekti

JP Morgan Chase & Co. ekonomistleri, olumlu Haziran ayı enflasyon verilerine dayanarak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine daha erken başlayacağını tahmin ediyor.

12.07.2024 - 09:32 |
Fed'den faiz indirimi beklentisini eylüle çekti

JP Morgan Ekonomisti Michael Feroli, Fed Başkanı Jerome Powell'ın merkez bankasının enflasyon cephesinde daha fazla iyi haber aradığını ve son tüketici fiyat endeksi okumalarının bunu sağladığını söylediğini belirtti.

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Feroli, "Şimdi bunun Eylül ayında (daha önce Kasım) ilk indirimin yolunu açtığını ve ardından üç ayda bir indirimlerin geleceğini düşünüyoruz" dedi.

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