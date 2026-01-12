Fed'den faiz indirimi beklentisini geri çekti

Canlı Borsa
JP Morgan, Fed'den 2026'da faiz indirimi beklentisini geri çekti.

12.01.2026 - 09:35 | | Foreks Haber
ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verilerini değerlendiren kuruluş, Fed'in Ocak ayında faiz indirimi yapacağını beklentisini geri çekerek 2026'da faizin değişmeyeceğini öngördü.

Öte yandan Barclays ise Fed'in Haziran ve Aralık aylarında faiz indirimi yapacağını tahmin etti. Tarım dışı istihdam verisi öncesinde tahmin Mart ve Haziran aylarında faiz indirimi olacağı yönündeydi. 

