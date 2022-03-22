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Fed'den hızlı faiz artışı sinyali

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyonun gerilemeye başlamaması halinde Fed politika yapıcılarının bu yıl faiz artırımlarını hızlandırmayı değerlendireceklerini söyledi.

22.03.2022 - 08:11 |
Fed'den hızlı faiz artışı sinyali

Ulusal İşletme Ekonomisi Birliği'nin (NABE) Washington'da düzenlediği konferansta konuşan Powell, "Enflasyonun yılın ilk çeyreğinde tepe yaptığını göreceğimiz, yılın ikinci çeyreğinde enflasyonda düşüş konusunda daha fazla ilerleme yaşanacağı beklentimiz devam ediyor. Eğer enflasyon politika yapıcıların bu beklentilerinden uzak düşmeye devam eder ise faiz artırımlarında daha hızlı hareket etmemize ihtiyaç olduğu sonucuna varabiliriz ve eğer böyle olur ise gerekeni yaparız" dedi.

Eğer ihtiyaç olduğunu hissederler ise herhangi bir toplantıda faiz oranını 50 baz puan artırabileceklerini de vurgulayan Powell, "Eğer faizi bir toplantıda veya toplantılarda 50 baz puan artırmanın uygun olduğunu düşünürsek, bunu yaparız" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Fed, 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltmişti. Fed Başkanı Powell karar sonrası yaptığı basın açıklamasında bilançonun büyüklüğünün azaltılmasının beklendiğini ifade etmişti.

İŞSİZLİK TAHMİNLERİ DEĞİŞMEDİ

Fed yetkilileri bu yıl ve gelecek yıl için işsizlik oranı beklentilerini değiştirmedi.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre işsizlik oranı tahmini bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 3,5 olarak kaldı. 2024 yılı için beklenti yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya çıkarılırken, uzun dönem işsizlik tahmini yüzde 4 olarak bırakıldı.

ABD'de şubat ayı itibarıyla işsizlik oranı yüzde 3,8 seviyesinde açıklandı. İşsizlik oranı COVID-19'un etkilerinin zirve yaptığı 2020 Nisan ayında yüzde 14,7 ile tarihi zirvesini görmüştü.

 

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