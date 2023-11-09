Fed'den Morgan Stanley'e inceleme

Wall Street Journal'ın haberine göre Morgan Stanley'nin servet yönetimi ABD Merkez Bankası tarafından inceleniyor.

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Gazetenin konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre Fed bankanın zengin yabancı müşterilerinin kara para aklamasını önlemek için yeterli kontrollere sahip olup olmadığını araştırıyor.

Habere göre Fed gerekli tüm değişiklikleri yapmadığı için bankayı özel olarak uyardı ve Morgan Stanley'nin Varlık Yönetimi İş Başkanı Andy Saperstein sorunları ele almak için Fed yetkilileriyle görüşüyor.