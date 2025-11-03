Canlı Borsa
Fed’e 'faiz indirimlerini hızlandır' çağrısı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yüksek faiz oranları nedeniyle özellikle konut sektörünün fiilen resesyonda olduğunu belirterek, Fed’e faiz indirimlerini hızlandırması çağrısını yineledi.

03.11.2025 - 09:19 | | Foreks Haber
Bessent, CNN’in State of the Union programında, "Genel olarak iyi durumdayız, ancak ekonominin bazı sektörleri resesyonda. Fed’in politikaları ciddi dağılımsal sorunlara yol açtı" dedi.

Bessent, yüksek mortgage faizlerinin emlak piyasasını baskıladığını ve konut sektörünün özellikle borçlu düşük gelirli tüketicileri olumsuz etkileyen bir durgunluk içinde bulunduğunu söyledi. Genel ekonomik görünümü “geçiş dönemi” olarak tanımladı.

Bessent, hükümet harcamalarındaki kesintilerin bütçe açığının GSYH’ye oranını %6,4’ten %5,9’a düşürdüğünü belirterek bunun enflasyonu azaltmaya yardımcı olacağını söyledi. "Harcamalar daralıyorsa enflasyonun düşmesi gerekir. Enflasyon düşüyorsa Fed faizleri indirmelidir" dedi.

