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'50 baz puan faiz artırımı ekonomiyi sarsacak'

JP Morgan Asset Management Baş Yatırım Yöneticisi Bob Michele, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 50 baz puan faiz artışına dönmesinin piyasanın kafasını karıştıracağını söyledi.

08.03.2023 - 09:53 |
'50 baz puan faiz artırımı ekonomiyi sarsacak'

Bob Michele, Fed'in 50 baz puanlık faiz artırımlarına dönmesinin piyasanın kafasını karıştıracağını ve ekonomiyi sarsacağını düşünüyor.

Michele, "Bu hafta işsizlik verileri çok güçlüyse o zaman 50 baz puan geri dönülecektir. Bu da oldukça kafa karıştırıcı olacak. Umarım bunu yapmazlar. Umarım 25 baz puanlık bir dizi artış yapmaya isteklidirler” şeklinde görüş belirtti.

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