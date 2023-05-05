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Fed'in bankalara acil likidite desteği azaldı

ABD Merkez Bankası (Fed) verilerine göre bankalar geçtiğimiz hafta Fed'in acil likidite kolaylıklarından kullandıkları kredi miktarını azalttı.

05.05.2023 - 09:40 |
Fed'in bankalara acil likidite desteği azaldı

Bankalar Fed'in iskonto penceresi, Banka Dönemsel Fonlama Programı ve "diğer krediler" olarak tanımladığı 3 yöntemi kullanarak 3 Mayıs haftasında 309,3 milyar dolar kredi kullandı. 26 Nisan haftasında bu rakam 325,6 milyar dolar olmuştu.

İskonto penceresi kullanımı 3 Mayıs haftasında 73,9 milyar dolardan 5,3 milyar dolara geriledi. "Diğer krediler" yolu ile Fed'den sağlanan kaynak ise 170,4 milyar dolardan 228,2 milyar dolara çıktı.

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