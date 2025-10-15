'Fed'in bu ay faiz indirmesi bekleniyor'

JP Morgan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın daha yumuşak bir iş gücü piyasası ve Fed'in para politikasını gevşetmekte çok yavaş hareket etmesinin ekonomik riskleri konusunda sinyal vermesinin ardından, Fed'in bu ayın sonundaki toplantısında yılın ikinci faiz indirimini gerçekleştirmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

JP Morgan, Powell'ın son açıklamalarının "28-29 Ekim'deki bir sonraki toplantıda başlamak üzere daha fazla faiz indirimi beklentilerini sağlamlaştırdığını" ifade etti.