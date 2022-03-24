'Fed'in faiz artırımlarında agresif olması gerekli'

Bullard, enflasyonun olması gereken yerden ne kadar yukarıda olduğu dikkate alındığında, politika yapıcıların faiz artırımı konusunda "daha büyük" düşünmeleri ve "daha hızlı" hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

"Enflasyonda geçtiğimiz birkaç ayda yaşanan hızlanma, hepimizin enflasyonu kontrol altına almak için faizlerin ne kadar hızlı artırılması gerektiğini düşünmemize neden oldu" diye konuşan Bullard, enflasyonun bahar aylarında yükselmesini beklediğini ve gelecek yıla kadar kontrol altına alınabileceğine inandığını da vurguladı.