Fed'in faiz kararı belli oldu

Faizin 75 baz puan artırılarak yüzde 3-3,25'e yükseltilmesi kararı oy birliği ile alındı.

FOMC toplantısının ardından yapılan açıklamada "Komite yüzde 2 enflasyon hedefine dönmeye güçlü şekilde bağlı" ifadelerine yer verilirken, faiz aralığında artışın devam etmesinin uygun olacağını öngördükleri belirtilerek, temmuz ayı FOMC toplantısı sonrasındaki ifadeler tekrarlandı.

"Son göstergeler harcama ve üretimde ılımlı büyümeye işaret ediyor" ifadelerini kullanan ABD Merkez Bankası (Fed) "Enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor, pandemi ile ilişkili dengesizlikleri, yüksek gıda ve enerji fiyatlarını, genele yaygın fiyat baskılarını yansıtıyor" dedi.

"Ukrayna'daki savaş da enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor ve global ekonomik aktiviteyi bastırıyor" ifadelerini kullanan Fed, "Politikayı uygun şekilde ayarlamaya hazırız" açıklamasını yaptı.