Fed'in faizi sabit bırakması bekleniyor

Wilmington Trust Tahvil Portföy Yöneticisi Wilmer Stith, "Fed Başkanı Powell tam ortada oynamak istiyor, sıkılaştırma döngülerine çoktan girdiler, eğer çoktan bitmediyse" dedi.

Haberin Devamı

Eylül ayında Fed faiz oranlarını son 22 yılın en yüksek seviyesi olan %5,25-%5,50 aralığında sabit tutarken, aynı zamanda açıklanan güncellenmiş tahminler enflasyonu %2'lik hedefine geri getirmek için bu yıl bir faiz artışına daha ihtiyaç duyulacağını gösterdi.

Powell bu ayın başında New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada merkez bankasının bir sonraki politika toplantısında faiz oranlarını sabit tutabileceğinin sinyalini verdi. Bununla birlikte Fed başkanı, enflasyonun hala çok yüksek olduğu ve ekonominin şaşırtıcı derecede sıcak kalmaya devam etmesi halinde daha fazla faiz artışının hala mümkün olduğu konusunda da uyardı.

Powell, "Belirsizlikler ve riskler ile geldiğimiz nokta göz önüne alındığında, Komite dikkatli bir şekilde ilerliyor. Ek politika sıkılaştırmasının kapsamı ve politikanın ne kadar süreyle kısıtlayıcı kalacağına ilişkin kararları, gelen verilerin bütününe, gelişen görünüme ve risk dengesine dayalı olarak alacağız" dedi.