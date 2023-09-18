'Fed'in kasımda faiz artırma ihtimali düşük'

Stratejistler yayınladıkları raporda, "Kasım ayında iş gücü piyasasının yeniden dengelenmesinin enflasyonla ilgili daha iyi haberlerin ve muhtemelen yaklaşan 4. çeyrek büyüme verisinin FOMC katılımcılarını bu yıl son bir artıştan vazgeçilebileceğine ikna edeceğini düşünüyoruz" ifadeleri yer aldı.

Ancak Goldman'ın stratejistleri politika yapıcıların faiz oranı projeksiyonlarını yansıtan ve çarşamba günü güncellenecek olan Fed'in "nokta grafiğinin 10-9'luk dar bir çoğunluğun sadece şimdilik esnekliği korumak için bile olsa hala bir artırımı daha kaleme aldığını" göstermesini beklediklerini de yazdı.

JP Morgan Asset Management ve Janus Henderson Investors'ın da bulunduğu bazı büyük yatırımcılar son on yılın en agresif para politikası sıkılaştırma döngüsünün tamamlandığını değerlendiriyor.

Goldman'ın stratejistleri enflasyonun soğumaya devam etmesi halinde gelecek yıl "kademeli" faiz indirimleri görülebileceğini de düşünüyor.

Ayrıca politika yapıcıların çarşamba günü ekonomik projeksiyonlarını güncellediklerinde merkez bankasının 2023 ABD büyümesine ilişkin tahminlerini %1'den %2,1'e yükseltebileceğini ve bunun ekonominin direncini yansıttığını söyledi.