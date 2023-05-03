Fed faiz kararı 3 Mayıs'ta Başkan Jerome Powell tarafından açıklanacak. Açıklama öncesi değerlendirmede bulunan Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, Fed’in pas geçme şansının olmadığını söyleyerek, “Fed’in pas geçme şansı yok. Fed uzun süredir devam şahin duruşundan özellikle bankacılık sektöründe ortaya çıkan kriz sebebiyle vazgeçme istediğinde olsa dahi bu şekilde bir hareket finansal piyasalarda bankacılık sektöründeki sıkıntıların aslında gerektiğinden çok daha derin olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bankacılık sektörü başta olmak üzere henüz finansal piyasalarda suların tam anlamı ile durulmamış olması sebebi ile bu toplantıda da yumuşak bir geçiş yapmayı uygun görecek. Toplantı sonucu çok yüksek ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışıyla devam edilecektir. Fakat sonraki toplantılarda artık faiz artışlarının ortadan kalkacağı bir dönemin yakın olduğu gözükmektedir” dedi.

“BANKALAR ÜZERİNDE ÖNEMLİ BİR ETKİSİ OLMAYACAKTIR”

Fed’in yapacağı faiz artışının piyasa açısından sürpriz niteliği taşımayacağını ifade eden Ekonomist Volkan Öngel, “Özellikle finansal piyasalar ve bankalar üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır. Bundan sonraki süreçte de özelikle iş gücü piyasası ve çekirdek enflasyon verileri bize tarihi yüksek faiz seviyesinin ne süreyle devam ettirileceğini gösterecektir” şeklinde konuştu.

Yatırımcılarla ilgili de açıklama yapan Öngel, “Yatırımcılar için güvenli limanlarda kalmak hem yurt içerisinde özellikle seçim döneminin sonlanması, yurt dışında da Fed ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak üzere büyük merkez bankalarının kararları ve bankacılık sektörlerinde otaya çıkan sorunların çözümüne kadar makul gözükmektedir” dedi.