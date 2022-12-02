'Fed'in politikası Euro Bölgesi'ni de etkiliyor'

ASEAN+3 Merkez Bankacılar Konferansı'nda konuşan Lagarde küresel ekonomiyi vuran bir dizi şokun ardından kısa vadeli görünümün belirsiz olduğunu ve bu şokların arz, talep üzerindeki etkilerini orta vadede görmeye devam edeceklerini de belirtti.

Konuşmasında sürdürülebilir büyüme için para ve maliye politikalarının uyum içinde hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Lagarde, talebi teşvik eden maliye politikalarının merkez bankalarının para politikalarını normalde olması gerekenden daha fazla sıkılaştırmaya zorlayabileceği uyarısında da bulundu.