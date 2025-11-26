Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaFenerbahçe'den bedelli sermaye artırımı kararı
HaberlerUzmanparaFenerbahçe'den bedelli sermaye artırımı kararı

Fenerbahçe'den bedelli sermaye artırımı kararı

Fenerbahçe Futbol AŞ, 1 milyar 250 milyon lira olan şirket sermayesini, nakit bedelli olarak 6 milyar 250 milyon liraya çıkarma kararı aldı.

26.11.2025 - 10:42 | | AA
Fenerbahçe'den bedelli sermaye artırımı kararı

Fenerbahçe Futbol AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket bugünkü toplantısında 1 milyar 250 milyon lira olan sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 5 milyar lira nakit bedelli olarak yüzde 400 artırılarak 6 milyar 250 milyon liraya çıkarılmasına karar verdi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, nakden artırılan 5 milyar lira sermayeyi temsil edecek payların 205 milyon lira nominal değerli kısmının (A) Grubu nama yazılı ve 4 milyar 795 milyon lira nominal değerli kısmının ise (B) Grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesini ve B Grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasını kararlaştırdı.

Hande Erçel doğum günü kutlamalarına doymadı! Bu kez Moskova'da parti yaptı

Hande Erçel doğum günü kutlamalarına doymadı! Bu kez Moskova'da parti yaptı

Haftalar geçse bile çürümüyor! Soğanı taze tutan yöntemler

Haftalar geçse bile çürümüyor! Soğanı taze tutan yöntemler