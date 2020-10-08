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08.10.2020 - 13:40 | | DHA

'Finans piyasaları krize dirençlerini kanıtladı'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel Perşembe günü yaptığı açıklamada, Avrupa'daki finans piyasalarının koronavirüs pandemisinin neden olduğu krize karşı dirençlerini kanıtladıklarını söyledi.

'Finans piyasaları krize dirençlerini kanıtladı'
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Schnabel, Covid-19 salgınının olumsuz etkisini hafifletmedeki başarının kısmen, şoku büyütmek yerine absorbe etmeyi başaran Euro Bölgesi bankalarına dayandırılabileceğinin altını çizdi. Schnabel ayrıca, ECB'nin kriz sürecinde uyguladığı para politikalarının da uygun olduğunu vurguladı.

Diğer yandan, ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, merkez bankasının ekonomiyi Covid-19 krizine karşı koruyabilmek için hala cephanesinin bulunduğunu söyledi. ECB'nin eldeki araçlarla hareket etmesi gerektiğini vurgulayan De Guindos, Euro Bölgesi'nde enflasyonla ilgili beklentilerin düşük kaldığına dikkat çekti.

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