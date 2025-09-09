Finansal faaliyet maktu harçları belirlendi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla, Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarları yeniden belirlendi.

Türkiye'de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye'de açılan merkez şubelere (her yıl için) ve serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan yabancı banka şubelerine (her banka, şube ve her yıl için) ilişkin izin belgeleri için tutar 10 milyon 920 bin 660 lira oldu.

Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri için düzenlenen belgeler, nüfusu 5 bine kadar olan belediyelerde 655 bin 230 lira, nüfusu 5 bin ila 25 bin arasında olan belediyelerde 1 milyon 965 bin 710 lira, nüfusu 25 binden fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları içinde 2 milyon 620 bin 955 lira olarak belirlendi.

Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri, yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri ve finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri için harç tutarı 1 milyon 618 bin 205 lira oldu.

Öte yandan sigorta şirketi kuruluşu için 4 milyon 45 bin 580 liralık, emeklilik şirketi içinse 2 milyon 847 bin 530 liralık tutar belirlendi. Diğer finansal kurumların kuruluş ve faaliyet izin belgeleri için ise söz konusu tutar ise 1 milyon 618 bin 205 lira oldu.