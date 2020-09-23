23.09.2020 - 15:14 | | AA
Finansal Hizmetler Güven Endeksi geriledi
Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), eylülde bir önceki aya göre 12,4 puan azalarak 157,6 seviyesine geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından eylül ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.
Anket sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi.
Buna göre, FHGE eylülde bir önceki aya kıyasla 12,4 puan azalarak 157,6 seviyesine düştü.