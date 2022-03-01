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Finansal İstikrar Gözetim Konseyi toplandı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Finansal İstikrar Gözetim Konseyi'ni topladı.

01.03.2022 - 07:27 |
Finansal İstikrar Gözetim Konseyi toplandı

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Janet Yellen, uluslararası piyasalardaki gelişmeleri ve gündemdeki diğer konuları ele almak için Finansal İstikrar Gözetim Konseyi ile video konferans yoluyla bir araya geldi.

Hazine Bakanlığı açıklamasında, Finansal İstikrar Gözetim Konseyi'nin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından bu yana ABD finansal sisteminin "düzenli bir şekilde" çalışmaya devam ettiğini değerlendirdiği ifade edildi. Açıklamada, "Konsey finansal gelişmeleri izlemeye devam edecek" denildi.

Finansal İstikrar Gözetim Konseyi'nde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve ABD'nin diğer finans piyasası regülatörleri yer alıyor.

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