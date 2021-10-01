Firmaların kullandığı krediler 6 katına çıktı

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2020" araştırma sonuçlarından derlediği bilgiye göre, ülkede faaliyet gösteren firmaların kullandıkları kısa ve uzun vadeli banka kredilerinin toplamı son yıllarda düzenli arttı.

Bu firmaların 2011'de kullandıkları banka kredileri toplamı 445,7 milyar lira iken, bu tutar 2015'te 1 trilyon lira, 2019'da 2 trilyon liraya, geçen yıl da 2,6 trilyon liraya yükseldi. Böylece firmaların kullandıkları banka kredileri toplamı 10 yılda 12,7 trilyon lirayı buldu.

Kullanılan banka kredilerinin vadelerine bakıldığında, uzun vadeli olanların kısa vadeli kredilerin 2 katına kadar ulaşması dikkati çekti. Son 10 yılda kullanılan uzun vadeli banka kredileri 8,4 trilyon lira iken, kısa vadeliler 4,2 trilyon lira olarak kaydedildi.

Bu dönemde sadece "tarım, ormancılık ve balıkçılık" sektöründe yer alan firmaların kısa vadeli banka kredilerinin, uzun vadelilerden daha fazla olduğu görüldü.

Kredilerin sektörel dağılımına bakıldığında, en fazla banka kredisi kullanan firmaların imalat sektöründe yer aldığı kayıtlara geçti. Bu sektördeki firmalar 10 yılda 3,6 trilyon lira kredi kullandı. Bunların 1,6 trilyon lirası kısa vadeli, 2 trilyon lirası ise uzun vadeli kredilerden oluştu.

İmalatın ardından en fazla kredi kullanan sektör 2,3 trilyon lirayla "toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" oldu. Bu sektörde kullanılan kredilerin 1,3 trilyon lirası kısa vadeli, 1 trilyon lirası uzun vadeli olarak hesaplandı.

En fazla kredi kullanan üçüncü sektör ise 1,4 trilyon lira ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı oldu. Bu sektörün kullandığı kredilerin 126,5 milyar lirası kısa vadeli, 1,3 milyar lirası uzun vadeli oldu.

Öte yandan bu dönemde kullandığı banka kredisi en az olan sektörler 6,4 milyar lirayla "diğer hizmet faaliyetleri", 22,8 milyar lirayla "su temini kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri", 25,8 milyar lirayla "kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor" olarak sıralandı.