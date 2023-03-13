Fitch, Belçika'nın kredi notunu teyit etti

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre ülkenin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notu "AA-" olarak teyit edildi.

Fitch sürekli genişleyen mali açıklar, borç artış eğilimi ve baskıları yönetmek için sınırlı kapasiteyi gerekçe göstererek kredi notunun görünümünü "durağan"dan "negatif"e çekti.

Fitch geçici önlemlerin kademeli olarak kaldırılmasına rağmen Belçika'nın mali dengesinin 2022'deki yüzde 4'ten 2023'te yüzde 5,2'ye çıkmasını bekliyor.

Kurumun temel senaryosuna göre genel devlet borcu/GSYH oranı orta ve uzun vadede kademeli bir artış eğilimini sürdürecek.

Açıklamada, "Bize göre 2024'te yaklaşan federal parlamento seçimleri göz önüne alındığında hükümetin mali açığı daraltacak mali konsolidasyon önlemleri alması pek olası değil. Kamu maliyesinin konsolidasyonunda önemli bir gecikme riski görüyoruz" denildi.