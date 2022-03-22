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Fitch büyüme tahminini düşürdü

Fitch Ratings enflasyon meydan okumalarının arttığı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve bunun sonucu olarak yaptırımların uygulamaya konduğu ortamda küresel ekonomik görünümün kötüleştiğini savunarak 2022 yılı için büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

22.03.2022 - 08:16 |
Fitch büyüme tahminini düşürdü

Aralık ayında yayınladığı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda küresel ekonominin 2022'de yüzde 4,2 büyüyeceğini tahmin eden Fitch, bu beklentisini yüzde 3,5'e indirdi.

2023 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 3'den yüzde 2,8'e çektiğini de belirten Fitch, bu revizyonun 2022 yılında beklentilerden daha hızlı gerçekleşmesi beklenen para politikası sıkılaştırmalarının gecikmeli etkisini yansıttığını vurguladı. 

Yaptıkları GSYH tahminlerinin tarihi ortalamaların üzerinde olduğunu, bu durumun pandemi sonrası yeniden açılma dinamiklerini ve ABD'de güçlü kısa vadeli talep ivmesini yansıttığını ifade eden Fitch, "Ancak bizim temel tahminlerimize yönelik riskler var" dedi.

Fitch'in bugün yayınladığı Mart 2022 Küresel Ekonomik Görünüm raporunda bu yıl GSYH büyüme tahmininde en büyük revizyonun yapıldığı ülke Rusya oldu. Rus ekonomisinde derin bir daralma öngören Fitch, Euro Bölgesi için 2022 büyüme tahminini yüzde 4,5'ten yüzde 3'e ve İngiltere için büyüme tahminini yüzde 5'den yüzde 3,8'e indirdi. Fitch, enerji alanında Rusya'ya yüksek bağımlılıkları olan Almanya, İtalya ve Polonya için de büyüme tahminlerini 1,9, 1,6 ve 1 puan düşürdü.

ABD için 2022 yılı büyüme tahminini 0,2 puan aşağı çeken Fitch, 2023 beklentisini de 0,3 puan aşağı yönlü revize etti. Fitch, ABD ekonomisinin 2022'de yüzde 3,5 ve 2023 yılında yüzde 1,6 büyümesini bekliyor.

Çin hariç tutulduğunda gelişmekte olan ekonomilerde büyümenin bu yıl sadece yüzde 2,5 olacağını öngören Fitch, Çin için büyüme tahminini yüzde 4,8 olarak korudu. Çin için 2023 büyüme tahminini de yüzde 5,3'ten yüzde 5,1'e indirdi.

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