Fitch, Çin'in kredi notunu teyit etti

Ancak Fitch, 2021 yılında yüzde 8,1 büyüyen Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 4,3 büyüyeceğine yönelik tahminlerine ilişkin aşağı yönlü risklerin artmakta olduğu uyarısında da bulundu.

Çin'in kredi notlarının ülkenin güçlü dış finansman yapısı, dayanıklı makroekonomik performansı ve dünyanın ikinci büyük ekonomisi olmasından destek aldığı belirtirken, kredi notunun yukarı gitmesini engelleyen faktörler olarak ise kamu dışı sektörün yüksek borçluluğu ile bir araya gelen makro-finansal istikrar risklerinin, kişi başına milli gelirin A seviyesinde nota sahip diğer ülkelerin gerisinde kalmasını gösterdi.

Ekonomiye desteğin artmasını, mali politikanın kayda değer şekilde gevşetilmesini beklediklerini de ifade eden Fitch, bu beklentinin gerçekleşmesi halinde bu yıl bütçe açığının GSYH'ya oranının 2021 yılındaki yüzde 4,5'ten yüzde 7'ye yükseleceğini de vurguladı. Fitch büyümede toparlanma olması halinde bütçe açığının GSYH'ya oranını 2023 yılında yüzde 5'e gerileyeceğini tahmin etti.