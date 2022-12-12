Fitch, İngiltere'nin kredi notunu teyit etti

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "AA-" olarak teyit edildi.



Kredi notunun görünümü "negatif" olarak devam edecek. "Negatif" görünümün ülkenin yükselen devlet borcunu ve esas olarak şiddetli enerji şoku nedeniyle zayıflayan makroekonomik görünümünden kaynaklanan önemli mali riskleri yansıttığı belirtildi.

Fitch bu yıl enflasyonun yüzde 9,1'i gördükten sonra 2024 yılında yüzde 2,8'e gerilemesinin beklendiğini, bunun İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yüzde 2 olan hedefinin hala çok üzerinde olacağını ifade etti.

Fitch, BoE'nin 2023 yılı ikinci çeyrekte politika faizini yüzde 4,75'e çıkaracağını ve 2024 yılına kadar nispeten sıkı bir politika duruşunu sürdüreceğini tahmin etti.

İngiltere'nin 2022 yılının ikinci yarısı itibarıyla resesyona gireceğini öngören Fitch, 2023 yılında ekonominin yüksek enerji fiyatları, enflasyon ve faiz oranları, artan belirsizlik ve dış talep nedeniyle yüzde 1,2 daralacağını düşünüyor. Açıklamada "Hükümetin yakın vadeli hedefli destek önlemleri, muhtemelen daha derin bir daralmayı önleyecek ve 2024 yılında yüzde 1,5 büyümeye kadar iyileşmeyi destekleyecektir" denildi.