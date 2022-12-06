Fitch küresel büyüme tahminini düşürdü

Fitch dün yayınladığı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda merkez bankalarının enflasyon ile mücadelelerini yoğunlaştırmalarına ve Çin'in gayrimenkul sektörü için görünümün kötüleşmesine işaret ederek büyüme tahminini aşağı çekti.

Eylül ayında yayınladığı Global Ekonomik Görünüm Raporu'nda küresel ekonomi için 2023 yılı büyüme tahminini yüzde 1,7'ye indirmiş olan Fitch, dün yayınladığı raporda bu tahmini yüzde 1,4 olarak revize etti. Fitch, ABD ekonomisi için 2023 yılı büyüme beklentisini de para politikası sıkılaştırma hızının arttığına işaret ederek yüzde 0,5'ten 0,2'ye çekti.

Çin için de 2023 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 4,5'ten, 4,1'e indiren Fitch, 2022 yılı büyüme beklentisini de yüzde 2,8 seviyesinde sürdürdü.

Avrupa'da gaz krizinin bir miktar hafiflediğini ancak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırımlarının talep üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğini öngören Fitch, Euro Bölgesi için 2023 yılı büyüme tahminini yüzde -0,1'den yüzde 0,2'ye çıkardı.

Fitch raporunda ABD Merkez Bankası (Fed), ECB ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranları için tepe noktası tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Fed ve ECB için faiz oranı tepe noktası tahminlerini 100'er puan artırarak sırasıyla yüzde 5, yüzde 3 olarak ortaya koyan Fitch, BoE için faizde tepe noktası beklentisini 150 baz puan yükselterek yüzde 4,75'e çıkardı. Politika faiz oranlarında 2024'e kadar indirim beklemediğini de vurguladı.