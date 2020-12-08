Fitch küresel ekonomi beklentilerini revize etti

Kuruluşun dün gece açıkladığı Küresel Ekonomik Görünüm-Aralık ayı raporunda, küresel GSYH için 2020 yılı tahmini -%4,4 olan seviyesinden

-%3,7'ye revize edildi.

Raporda, gelecek yıl aşılamaların etkisi ile yıl ortasından itibaren sosyal mesafe etkilerinin azalmasının ve toparlanmanın güç kazanmasının beklendiği kaydedildi. 2021 yılı büyüme tahmini de %5,2'den %5,3'e çıkarıldı.

Fitch, öte yandan 2022 yılı küresel büyüme beklentisini de %3,6'dan %4,0'e yükseltti.

Değerlendirmede ekonomik tahminlere ilişkin en temel aşağı yönlü riskin aşılama süreçlerinde yaşanabilecek aksamalar olacağı yorumu yapıldı. Raporda, gelecek yıl için ABD büyüme beklentisi %4,0'ten %4,5'e, Çin büyüme beklentisi %7,7'den %8,0'e yükseltildi.

Euro Bölgesi büyüme beklentisi ise %5,5'ten %4,7'ye çekildi. Bu karara gerekçe olarak bölgede karantina tedbirlerinin kış ayları boyunca sürebileceği öngörüsü gösterildi.