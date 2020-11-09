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09.11.2020 - 14:35 | | AA

Fitch, S. Arabistan'ın not görünümünü 'negatife' çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Suudi Arabistan'ın kredi notunu "A" olarak teyit ederken, kredi not görünümünü "durağandan" "negatife" çevirdi.

Fitch, S. Arabistan'ın not görünümünü 'negatife' çevirdi
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Fitch'ten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın kredi notunun "A" olarak teyit edildiği belirtildi.

Ülkenin kredi not görünümünün "durağandan" "negatife" çevrildiği bildirilen açıklamada, buna sebep olarak, "koronavirüs salgını ve düşen petrol fiyatları ile hızlanan ülkenin mali ve ödemeler dengesi bilançosunda devam eden zayıflama" gösterildi.

Fitch, 2019'da yüzde 4,5 olan bütçe açığının GSYH'ye oranının bu yıl yüzde 12,8'e yükselmesini beklerken, 2019-2020'de GSYH'nin yüzde 72'sine denk gelen ülkenin net dış varlıklarının da 2022'de yüzde 60'a düşmesini öngörüyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu, petrol üretiminde kesinti ve Kovid-19 nedeniyle ekonomik faaliyetlerin azalması sonucu ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4'ün üzerinde küçüleceği öngörüsünde bulunuyor.

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