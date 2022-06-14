Fitch, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Fitch Ratings beklentilerden daha güçlü gelen 2022 yılı ilk çeyrek büyüme verilerinin ardından Türkiye, Brezilya, Güney Afrika ve Polonya için 2022 yılının tamamına yönelik büyüme tahminlerini yükseltti.

Fitch yayınladığı Küresel Ekonomik Görünüm Haziran 2022 raporunda küresel ekonomi için 2022 yılı büyüme tahminini, Çin ve gelişmiş ekonomilerdeki zayıf görünümü yansıtacak şekilde yüzde 3,5'ten yüzde 2,9'a indirirken, Türkiye için 2022 büyüme tahminini yüzde 2,4'ten yüzde 4,5'e çıkardı.