Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Türkiye ekonomisindeki güçlenme yurt dışındaki kuruluşların da dikkatinden kaçmıyor. Güven ve istikrar ortamında atılan adımlar ülkenin büyümesine yönelik tahminleri de yukarı çekmeye başladı.

Haberin Devamı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda 10 gelişmekte olan ülke için büyüme oranlarını açıkladı.

Fitch, Türkiye için orta vadeli büyüme potansiyeli tahmini yüzde 3,9'dan yüzde 4,1'e yükseltti. Fitch aralarında Türkiye'nin olduğu 10 gelişmekte olan ekonomi için büyüme tahminlerini revize etti.

Fitch, Çin için büyüme tahminini yüzde 5,3'ten yüzde 4,6'ya, Rusya için yüzde 1,6'dan yüzde 0,8'e, Güney Kore için yüzde 2,3'ten yüzde 2,1'e ve Güney Afrika için yüzde 1,2'den yüzde 1'e düşürdü.

Hindistan için tahminini yüzde 5,5'ten yüzde 6,2'ye yükselten Fitch, Meksika için ise yüzde 1,4'ten yüzde 2'ye Polonya'nın tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 3'e, Brezilya için yüzde 1,5'ten yüzde 1,7'ye ve Endonezya için yüzde 4,7'den yüzde 4,9'a revize etti.