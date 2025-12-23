Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaFitch, Ukrayna'nın kredi notunu yükseltti
HaberlerUzmanparaFitch, Ukrayna'nın kredi notunu yükseltti

Fitch, Ukrayna'nın kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Ukrayna'nın uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "sınırlı temerrüt"ten "CCC"ye yükseltti.

23.12.2025 - 09:12 | | AA
Fitch, Ukrayna'nın kredi notunu yükseltti

Fitch'ten yapılan açıklamada, not artışının gerekçesi olarak Ukrayna'nın borçlarını yeniden yapılandırmada kaydettiği ilerleme gösterildi.Açıklamada, Ukrayna'nın uzun vadeli döviz cinsinden ihraççı temerrüt notunun "sınırlı temerrüt"ten "CCC"ye yükseltildiği bildirildi.

Haberin Devamı

Fitch'in genellikle "CCC+" veya daha düşük notu olan ülkeler için not görünümü değerlendirmesinde bulunmadığı belirtilen açıklamada, not yükseltmesinin Ukrayna'nın dış ticari alacaklılarının büyük çoğunluğuyla ilişkilerinin normalleşmesini yansıttığı ifade edildi.

Açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) 19 Aralık'ta Ukrayna'ya 90 milyar avro sağlama kararının bir yıldan fazla bir süre için finansman ihtiyaçlarını karşılayacağı ve kısa vadeli borç sürdürülebilirliği risklerini azaltacağı aktarıldı.

Not artışına rağmen Ukrayna'nın kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin altında kalmaya devam etti.

DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü

DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü

Real Madrid'de Kylian Mbappe, Ronaldo'nun rekoruna ortak oldu

Real Madrid'de Kylian Mbappe, Ronaldo'nun rekoruna ortak oldu