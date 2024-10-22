Fitch'ten ECB için faiz öngörüsü

Fitch yayınladığı notta ECB'nin 2025 yılı boyunca Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında faiz oranlarını çeyrek puan indireceğini öngördü. Mevduat faizinin 2025 yılı sonuna kadar daha önce beklendiği gibi %2'ye düşeceği beklentisini tekrarladı.

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Fitch'in yayınladığı notta yaptığı değerlendirmeler şöyle:

"Fitch Ratings, Eylül ayı Küresel Ekonomik Görünüm raporundaki tahminlerimize kıyasla ECB'nin faiz indirimlerinin hızını artırmasını beklemektedir. Ancak yine de Haziran ayında başlayan mevcut politika gevşeme döngüsünde faizlerin toplam 200 baz puan düşerek 2025 yılı sonunda %2'ye inmesini bekliyoruz.

ECB 17 Ekim'de politika faizlerini 25 baz puan düşürerek mevduat faizini %3,25'e indirdi. Aralık ayındaki yönetim konseyi toplantısında 25 baz puanlık bir indirim daha yapılmasını ve 2025 yılı boyunca üç ayda bir (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) 25 baz puanlık indirimlerle toplamda 100 baz puanlık bir indirim yapılmasını bekliyoruz. Bununla birlikte hala yüksek olan ücret ve hizmet fiyat enflasyonunu yansıtan faiz oranları 2025'in büyük bölümünde kısıtlayıcı bölgede kalacaktır.

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Fitch, %2'yi Euro Bölgesi için nötr bir politika faizi ve bu döngüde faizler için muhtemel son nokta olarak görmektedir. ECB kararlarını, gelen veriler ışığında enflasyon görünümüne, enflasyonun altında yatan dinamiklere ve para politikası aktarımının gücüne dayandırmaktadır.

ECB Başkanı Christine Lagarde geçen hafta dezenflasyonun 'yolunda gittiğini' ve bu kararı veri bağımlılığının bir örneği olarak nitelendirdi. Manşet enflasyon, düşen enerji fiyatlarının da yardımıyla ECB'nin beklediğinden daha hızlı bir şekilde Eylül ayında sadece %1,7'ye geriledi. Enerji fiyatlarındaki baz etkisiyle önümüzdeki çeyrekte hızlanmasını bekliyoruz. Çekirdek enflasyon %2,7'ye gerilemiştir. Hizmet enflasyonu da nihayet soğumaya başlamış ve %3,9'a düşmüştür ve ECB araştırması, ücrete duyarlı olmayan (ve politikaya daha az duyarlı) bazı fiyatların aşırı etkisine dikkat çekmektedir.

İşsizlik henüz artmamış olsa da, iş gücü piyasaları soğumakta ve ücret baskıları azalmaktadır. Geçmişteki parasal sıkılaştırmanın ekonomiyi etkilemeye devam ettiği açıktır. ECB, Euro Bölgesi ekonomik büyümesinin Eylül tahminlerinin altında kalacağından ve zaten hedefe yakın olan enflasyon üzerinde daha fazla aşağı yönlü baskı yaratacağından endişe duyuyor gibi görünüyor."