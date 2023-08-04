Fitch'ten Euro Bölgesi için enflasyon tahmini

Fitch, Euro Bölgesi'nde manşet enflasyon oranının hazirandaki yüzde 5,5'ten temmuzda yüzde 5,3'e düştüğünü hatırlatarak yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 4'e kadar düşeceğini öngördü.

Fitch'ten yapılan açıklamada enerji fiyatlarının Ekim 2022 zirvesinden bu yana yıllık manşet enflasyon oranının düşürülmesine en büyük katkıyı yaptığı ve gıda fiyatlarının enflasyonunun 2024'e doğru düşürülmesine yardımcı olmaya devam edeceği belirtildi.

Ayrıca arz şoklarının tersine dönmesi, tedarik zinciri sorunlarının azalması ve düşük girdi maliyetleri nedeniyle temel mal fiyatlarındaki ivmenin hızla düştüğüne ve temel mal enflasyonunun düşük olduğu bir dönemin ortaya çıktığına vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Ağustos ayında çekirdek enflasyonun aşağı yönlü seyrini sürdürmesini bekliyoruz. Enflasyon hedefin oldukça üzerinde olmasına ve şokların gelmesine rağmen, ECB'nin yakın dönem enflasyon tahminlerini muhtemelen eylül ayında daha fazla yükseltmesine gerek kalmayacak. ECB Yönetim Konseyi'ndeki bazı şahinler bile faiz oranı artışlarının durdurulmasını savunarak nihai oranın haziran tahminimiz olan %4,5'i aşma olasılığını azalttı" denildi.