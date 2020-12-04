Fitch'ten petrol tahmini

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Dmitry Marinchenko, gelecek yıl için ortalama brent petrol fiyatını 45 dolar tahmin ettiklerini söyledi.

Analistlerin beklentisi genel olarak 50 dolar düzeyinde bulunurken, ağırlık beklenti ise 49,35 dolar seviyesinde.

Marinchenko, "Biz, talebin yılın ikinci yarısına kadar düşük kalacağını tahmin ediyoruz. Genel aşılama konusunda ilerleme muhtemelen çok hızlı olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Analist, "Yılın ikinci yarısına kadar talebin artmasını beklemiyoruz. OPEC'in arz/talep dengesi çalışmaları ile ortalama fiyatın gelecek yıl 45 dolar olacağını öngörüyoruz" dedi.